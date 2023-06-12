СМИ узнали детали похорон Берлускони

СМИ узнали детали похорон Сильвио Берлускони
Траурная церемония состоится в Миланском соборе.
По информации телеканала RaiNews24, в ближайшее время тело бывшего премьера Италии доставят на его виллу в городе Аркоре под Миланом.
В свою очередь газета Corriere della Sera допускает, что заупокойная месса может пройти в миланской базилике Святого Амвросия.
Сегодня Сильвио Берлускони скончался в клинике. Бывший премьер Италии умер на 87-м году жизни. В апреле у него диагностировали хроническую форму лейкоза.