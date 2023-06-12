СМИ узнали детали похорон Берлускони

Траурная церемония состоится в Миланском соборе.

По информации телеканала RaiNews24, в ближайшее время тело бывшего премьера Италии доставят на его виллу в городе Аркоре под Миланом.

В свою очередь газета Corriere della Sera допускает, что заупокойная месса может пройти в миланской базилике Святого Амвросия.