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СМИ узнали детали похорон Сильвио Берлускони

Траурная церемония состоится в Миланском соборе.

СМИ узнали детали похорон Берлускони
© globallookpress.com

По информации телеканала RaiNews24, в ближайшее время тело бывшего премьера Италии доставят на его виллу в городе Аркоре под Миланом.

В свою очередь газета Corriere della Sera допускает, что заупокойная месса может пройти в миланской базилике Святого Амвросия.

Умер Сильвио Берлускони

Сегодня Сильвио Берлускони скончался в клинике. Бывший премьер Италии умер на 87-м году жизни. В апреле у него диагностировали хроническую форму лейкоза.

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