Блинкен: США хотят увидеть Швецию в НАТО до саммита альянса в июле

Американская сторона рассчитывает на завершение формального процесса вступления Швеции в НАТО до предстоящего саммита в июле. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Наше ожидание состоит в том, что вступление Швеции в НАТО случится до саммита альянса в Вильнюсе», — передает слова Блинкена РИА Новости.

Он отметил, что каждый член альянса имеет право высказать свои озабоченности в ходе этого процесса, однако большинство членов НАТО разделяют мнение США о том, что Швеция должна присоединиться к альянсу. Блинкен также подчеркнул, что Швеция приложила достаточно усилий для урегулирования озабоченностей Турции по этому вопросу.