Блинкен: США хотят увидеть Швецию в НАТО до саммита альянса в июле

Американская сторона рассчитывает на завершение формального процесса вступления Швеции в НАТО до предстоящего саммита в июле. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Наше ожидание состоит в том, что вступление Швеции в НАТО случится до саммита альянса в Вильнюсе», — передает слова Блинкена РИА Новости.
Он отметил, что каждый член альянса имеет право высказать свои озабоченности в ходе этого процесса, однако большинство членов НАТО разделяют мнение США о том, что Швеция должна присоединиться к альянсу. Блинкен также подчеркнул, что Швеция приложила достаточно усилий для урегулирования озабоченностей Турции по этому вопросу.
Ранее стало известно, что, по информации финских сил обороны, командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен и верховный главнокомандующий НАТО Филипп Лавинь подписали совместную декларацию 12 июня 2023 года. Это событие знаменует завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все требования, предъявляемые Турцией, и готова вступить в альянс в ближайшее время.