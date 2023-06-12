$82.64+0.5589.01+0.97

Госсекретарь США Блинкен: США хотят увидеть Швецию в НАТО до саммита альянса в июле

Американская сторона рассчитывает на завершение формального процесса вступления Швеции в НАТО до предстоящего саммита в июле. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен: США хотят увидеть Швецию в НАТО до саммита альянса в июле
©  Официальный сайт президента Украины

«Наше ожидание состоит в том, что вступление Швеции в НАТО случится до саммита альянса в Вильнюсе», — передает слова Блинкена РИА Новости.

Он отметил, что каждый член альянса имеет право высказать свои озабоченности в ходе этого процесса, однако большинство членов НАТО разделяют мнение США о том, что Швеция должна присоединиться к альянсу. Блинкен также подчеркнул, что Швеция приложила достаточно усилий для урегулирования озабоченностей Турции по этому вопросу.

Ранее стало известно, что, по информации финских сил обороны, командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен и верховный главнокомандующий НАТО Филипп Лавинь подписали совместную декларацию 12 июня 2023 года. Это событие знаменует завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все требования, предъявляемые Турцией, и готова вступить в альянс в ближайшее время.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители