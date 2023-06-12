"Думаю, что он [президент России Владимир Путин] ждет результатов американских выборов, - утверждал в понедельник дипломат в интервью испанской радиостанции Odna Cero. - До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров".



"Если бы я был другом Путина, как китайцы, <...> я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее", - уточнил Боррель. "Этого мы ожидаем от Китая", - добавил глава дипломатии ЕС.