Стало известно, где похоронят Берлускони

Страдая от проблем с сердцем в течение нескольких лет и от лейкемии, Берлускони был госпитализирован в июне 2023 года в больницу Сан-Раффаэле в Милане, через три недели после того, как его выписали из реанимации из-за легочной инфекции. Он скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет, оставив после себя пятерых детей и семнадцать внуков.