Китай считает, что США относятся к Тайваню "как к пешке"

"Мне не известно об упомянутой вами ситуации, - сказал он в ответ на просьбу китайской журналистки прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что администрация США разрабатывает планы по эвакуации американцев с Тайваня. - Американская сторона говорит о поддержке Тайваня, но на самом деле она использует Тайвань в качестве пешки, а тайваньцев - в качестве пушечного мяса".