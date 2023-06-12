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Ряд стран ЕС призвал изменить принятие решений в блоке

Ряд стран Европейского союза призвал изменить принятие решений в блоке в пользу процедуры с большинством голосов. Об этом пишет Politico.

Ряд стран ЕС призвал изменить принятие решений в блоке
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Главы МИД Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Румынии, Словении и Люксембурга считают, что Евросоюз во внешней политике и вопросах безопасности должен отказаться от единогласного решения и пользоваться квалифицированным большинством голосов стран-участниц.

«Нам нужен ЕС, дающий твердые и конкретные результаты... на фоне того, как ЕС расширяется, успешная европейская интеграция требует, чтобы институты действовали эффективно... большая часть решений ЕС по внешней политике требует единогласия, что в некоторых случаях может замедлить нашу возможность действовать», — сказано в публикации министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Власти стран Евросоюза захотели отказаться от принципа единогласного принятия решений, заменив его принципом простого большинства еще в 2022 году. Если страны примут соответствующее решение, для продвижения какого-то закона или санкций будет достаточно поддержки более половины государств объединения. Согласно принципу права вето, каждая страна-участница ЕС может проголосовать против какого-то решения, после чего его не смогут принять на уровне объединения.

Это в том числе действовало при согласовании антироссийских санкций.

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