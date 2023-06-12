МИД КНР не подтвердил визит Блинкена

"По поводу так называемой шпионской деятельности, которую КНР якобы осуществляет с Кубы, - это ложная информация, - сообщил он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил прокомментировать перспективы визита Блинкена в Китай, "несмотря на утверждение чиновника из администрации [президента США Джо] Байдена о шпионаже [за Соединенными Штатами], который КНР временами ведет с Кубы". - По поводу этого визита: у меня на текущий момент нет какой-либо информации, которую я мог бы распространить".