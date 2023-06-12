Карл III лишился своего дома в Уэльсе после того, как стал королем
Король Карл III отказался от своего дома в Уэльсе, поскольку он начинает уменьшать свой портфель недвижимости в соответствии с его планами о сокращении расходов монархии. Об этом пишет Daily Mail.
Его Величество приобрел поместье Ллвинивермод в 2007 году через герцогство Корнуолл, которым он владел, будучи принцем Уэльским. Герцогство заплатило £1,2 млн за роскошный фермерский дом недалеко от Лландовери в Кармартеншире.
До недавнего времени Карл III останавливался в доме во время своих регулярных поездок в Уэльс, но после того, как он стал королем, герцогство перешло к принцу Уильяму, который сейчас носит титул принца Уэльского.
Таким образом король превратился из землевладельца в арендатора поместья площадью почти 78 гектаров. Срок аренды истекает в конце лета. Букингемский дворец подтвердил, что король уведомил герцогство об этом в начале 2023 года.