Карл III лишился своего дома в Уэльсе после того, как стал королем

Король Карл III отказался от своего дома в Уэльсе, поскольку он начинает уменьшать свой портфель недвижимости в соответствии с его планами о сокращении расходов монархии. Об этом пишет Daily Mail.

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Его Величество приобрел поместье Ллвинивермод в 2007 году через герцогство Корнуолл, которым он владел, будучи принцем Уэльским. Герцогство заплатило £1,2 млн за роскошный фермерский дом недалеко от Лландовери в Кармартеншире.

До недавнего времени Карл III останавливался в доме во время своих регулярных поездок в Уэльс, но после того, как он стал королем, герцогство перешло к принцу Уильяму, который сейчас носит титул принца Уэльского.