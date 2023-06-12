$82.64+0.5589.01+0.97

Карл III лишился своего дома в Уэльсе после того, как стал королем

Король Карл III отказался от своего дома в Уэльсе, поскольку он начинает уменьшать свой портфель недвижимости в соответствии с его планами о сокращении расходов монархии. Об этом пишет Daily Mail.

Карл III лишился своего дома в Уэльсе после того, как стал королем
© Газета.Ru

Его Величество приобрел поместье Ллвинивермод в 2007 году через герцогство Корнуолл, которым он владел, будучи принцем Уэльским. Герцогство заплатило £1,2 млн за роскошный фермерский дом недалеко от Лландовери в Кармартеншире.

До недавнего времени Карл III останавливался в доме во время своих регулярных поездок в Уэльс, но после того, как он стал королем, герцогство перешло к принцу Уильяму, который сейчас носит титул принца Уэльского.

Таким образом король превратился из землевладельца в арендатора поместья площадью почти 78 гектаров. Срок аренды истекает в конце лета. Букингемский дворец подтвердил, что король уведомил герцогство об этом в начале 2023 года.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители