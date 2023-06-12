Папа Римский написал письмо Зеленскому

"Мы должны способствовать установлению мира как можно быстрее, понять, что нужно, чтобы достичь его. И в этом смысл письма, которое Папа Римский написал Зеленскому, а именно в том, как мы можем помочь и быть рядом с его страдающим народом, продемонстрировать свою заинтересованность в том, чтобы положить конец этой трагедии", - заявил кардинал в интервью, опубликованном в понедельник на страницах газеты "Репубблика".