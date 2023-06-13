Глава МИД Венгрии объяснил необходимость сохранения контактов с Россией

Если западные страны не будут продолжать контактировать с Россией, то упустят шанс на мир. Так глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил необходимость сохранения диалога с Москвой и, в частности, его контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости со ссылкой на интервью французскому телевидению, размещенном на странице дипломата в соцсети.