Очередь из фур образовалась на въезде из Литвы в Белоруссию

На границе Литвы и Белоруссии на всех четырех КПП образовались большие очереди из фур. Водителям большегрузов придется ждать пересечения границы от от 23 до 63 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского Минтранса.

На КПП Лаворишкес (направление на Полоцк) по состоянию на 10:00 мск скопилось 235 грузовых машин. Их водителям придется простоять в очереди порядка 23 часов.

В населенном пункте Медининкай (направление на Минск) на площадках ожидания находятся 660 большегрузов. Время ожидания у водителей, которые находятся в конце списка, составит не менее 63 часов.

В общей сложности, по данным Минтранса Литвы, на площадках у КПП находятся 1718 фур.

Ранее представители литовской таможни рассказали, что на рост очередей повлияло закрытие КПП на границах Польши, что привело, в свою очередь, к изменению логистики у белорусских перевозчиков, перенаправлению маршрутов из Польши в Литву.