"Конечно, возможны другие санкции, но никто не говорил, что Украина победит благодаря ограничительным мерам. Если Украина когда-то и победит, то военным путем, чтобы вернуть необоснованно оккупированные территории, - отметил еврокомиссар. - Именно поэтому ЕС и союзники Украины предоставляют ей все то, что ей необходимо для победы".