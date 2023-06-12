Politico: Ряд стран ЕС призывают отменить принцип единогласия при принятии решений в блоке

Некоторые страны - члены Европейского союза считают, что существует необходимость изменить способ принятия решений в организации, отказавшись от принципа единогласия. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что за эту идею выступают главы внешнеполитических ведомств Бельгии, Испании, Нидерландов, Люксембурга, Румынии, Словении и ФРГ. Они полагают, что существующий принцип единогласия замедляет действия союза. В этой связи они выступают за изменение этого принципа в пользу принятия решения большинством голосов.

Представители указанных стран также предлагают отдельным членам блока воздерживаться от голосования. По их задумке, это позволит странам не участвовать в голосовании, но и не мешать другим в процессе принятия решения. При этом эти страны смогут использовать "тормоз" при необходимости во время принятия важных решений.