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Politico: Ряд стран ЕС призывают отменить принцип единогласия при принятии решений в блоке

Некоторые страны - члены Европейского союза считают, что существует необходимость изменить способ принятия решений в организации, отказавшись от принципа единогласия. Об этом сообщает издание Politico.

Politico: Ряд стран ЕС призывают отменить принцип единогласия при принятии решений в блоке
© Российская Газета

Отмечается, что за эту идею выступают главы внешнеполитических ведомств Бельгии, Испании, Нидерландов, Люксембурга, Румынии, Словении и ФРГ. Они полагают, что существующий принцип единогласия замедляет действия союза. В этой связи они выступают за изменение этого принципа в пользу принятия решения большинством голосов.

Представители указанных стран также предлагают отдельным членам блока воздерживаться от голосования. По их задумке, это позволит странам не участвовать в голосовании, но и не мешать другим в процессе принятия решения. При этом эти страны смогут использовать "тормоз" при необходимости во время принятия важных решений.

Ранее руководство ЕС уже выступало за отмену принципа единогласия. Это позволило бы им быстрее принимать некоторые решения, в частности вводить новые санкции, не считаясь с мнением отдельных членов организации.

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