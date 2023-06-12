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СМИ узнали о планах Трампа за день заработать $2 млн на президентскую гонку

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 13 июня намерен собрать на свою предвыборную кампанию $2 млн — в день, когда он предстанет перед судом Майами по делу о секретных документах. Об этом сообщает издание Politico.

СМИ узнали о планах Трампа за день заработать $2 млн на президентскую гонку
© Газета.Ru

Сбор средств пройдет в гольф-клубе политика в Бедминстере (штат Нью-Джерси) спустя несколько часов по итогам суда. По данным издания, мероприятие готовилось задолго до того, как стало известно об обвинениях.

Как пишет издание, сторонники Трампа, предоставившие не менее $100 тыс., смогут посетить частный ужин с политиком при свечах. Те, кто предложит меньше, смогут сделать совместное фото с экс-президентом и посетить VIP-прием.

Ранее адвокат политика Алина Хабба заявила, что Трамп не считает себя виновным после предъявления ему федеральных обвинений по делу о секретных документах, по этой причине он не пойдет на сделку со следствием.

11 июня сам Трамп во время своего первого публичного выступления на съезде республиканцев в штате Джорджия завил, что он продолжит политическую деятельность и будет участвовать в выборах главы государства, несмотря на предъявленные ему обвинения.

На прошло неделе Трампу предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Американские власти обнародовали обвинительное заключение против политика, в котором говорится, что экс-президент после ухода из Белого дома вывез десятки ящиков, многие из которых содержали секретные документы, и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

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