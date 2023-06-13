Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком

"У нас - ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие, но это все-таки ограниченная территория", - сказал Лукашенко.