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Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком

Согласовать с Россией применения ядерного оружия - не проблема. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?" - сказал он.

Лукашенко: Минск не будет колебаться с применением ядерного оружия

Он заявил, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

"У нас - ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие, но это все-таки ограниченная территория", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также сообщил, что российское тактическое ядерное оружие в республике будет рассредоточено на нескольких площадках.

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