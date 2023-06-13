Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком

Согласовать с Россией применения ядерного оружия - не проблема. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".
"Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?" - сказал он.
Он заявил, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.
"У нас - ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие, но это все-таки ограниченная территория", - сказал Лукашенко.
Белорусский президент также сообщил, что российское тактическое ядерное оружие в республике будет рассредоточено на нескольких площадках.