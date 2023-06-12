Телеведущая высмеяла потерявшего в пространстве Байдена

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. Отрывок ее заявления в эфире телеканала опубликован на YouTube.

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Панахи предложила телезрителям взглянуть «на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле». Она отметила, что все прошло не очень хорошо, и высмеяла потерявшего в пространстве Байдена. Телеведущая включила отрезок с трансляции мероприятия, где он «десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным».

Журналистка также раскритиковала другую сторону поведения Байдена — его речь, которая давалась ему с трудом. Она указала, что президент повторил ложь о гибели его сына Бо в Ираке, хотя тот скончался от онкологии. По словам Панахи, в этом году Байден уже четыре раза выступил с недостоверными заявлениями.

«Взгляните на это выступление и спросите себя, достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете», — заключила она.