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Президент Ирана осудил попытки США захватить природные ресурсы Венесуэлы

Президент Ирана Эбрахим Раиси подверг резкой критике политику США и попытки получить неограниченный доступ к природным ресурсам Венесуэлы.

В Иране осудили попытки США захватить природные ресурсы Венесуэлы
© РИА Новости

"Слова бывшего президента США Дональда Трампа, произнесенные несколько дней назад, подтверждают намерения США путем уличных беспорядков получить беспрепятственный доступ к ресурсам Венесуэлы", - заявил Раиси во вторник на встрече с венесуэльской молодежью в Каракасе. "Последние слова Трампа стали явным признанием того, что США грабят ресурсы народов", - подчеркнул президент.

Он призвал венесуэльскую молодежь противостоять "империалистическому давлению и попыткам завладеть природными богатствами страны".

Как передает телеканал Globovision, выступая в минувшую субботу в штате Северная Каролина перед своими сторонниками, Трамп заявил, что до его ухода с поста президента Венесуэла "находилась на грани коллапса", а США "могли бы захватить ее и остаться со всей ее нефтью".

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