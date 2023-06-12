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Американский журналист Херш оценил ход спецоперации России на Украине. О чем предупредил лауреат Пулитцеровской премии?

Известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш прокомментировал ход специальной военной операции России на Украине. Об этом он высказался в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, которая транслировалась на YouTube.

Американский журналист оценил ход спецоперации России на Украине
© Reuters

От США к России

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Херш заявил, что большинство населения мира поддерживает спецоперацию России. Он назвал значительной долю стран Африки и Азии, которые отказались от проамериканской точки зрения в пользу пророссийской. Журналист подчеркнул, что «значительно больше, чем половины населения Земли» поддерживают действия Москвы.

При этом США наоборот «утратили доверие к себе в мире». Херш отметил дипломатическое сближение Саудовской Аравии и Ирана, которое свидетельствует о серьезных изменениях. В частности, саудовцы сократили добычу нефти и четверть своего объема стали продавать Китаю. В свою очередь Иран повлиял на хуситов в Йемене. Таким образом Вашингтон вытесняют, сказал журналист.

Последствия контрнаступления ВСУ

В том же интервью Херш прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, действия Киева грозят негативным исходом. В частности, контрнаступление «не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации [президента США] Джо Байдена».

У журналиста также спросили, наблюдает ли он признаки подготовки НАТО к участию в боевых действиях на Украине. В ответ Херш допустил, что это уже происходит. В частности, специалисты альянса занимаются подготовкой и консультированием украинских военных. При этом он отказался назвать виновного в подрыве Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

Реакция России

О начале наступательных действий ВСУ заявлял и президент России Владимир Путин. Он уточнил, что о старте операции свидетельствует использование стратегических резервов. Лидер добавил, что украинские войска не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, и назвал этот факт «абсолютно очевидной вещью».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

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