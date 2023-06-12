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В МАГАТЭ оценили ситуацию с водой на Запорожской АЭС

Пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила, что Запорожская АЭС по-прежнему может качать воду для охлаждения из Каховского водохранилища. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте агентства. Там же уточнили, что уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС упал с 17 метров до 11,27 метров.

В МАГАТЭ оценили ситуацию с водой на Запорожской АЭС
© ТАСС

При нынешнем уровне воды в водохранилище в районе ЗТЭС водяные насосы продолжают работать. Однако в настоящее время они не работают непрерывно, поскольку и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены, запасов воды хватит для охлаждения в течение нескольких месяцев, — сказано в публикации.

Специалисты МАГАТЭ при этом хотят проверить уровень воды в районе ЗТЭС, так как он на два метра выше, чем в остальном водохранилище.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, персонал станции заранее «просчитал все возможные риск-сценарии», поэтому к решению этой задачи сотрудники готовы.

Лихачев добавил, что разработаны запасные варианты водоснабжения ЗАЭС через подземные скважины. Он подчеркнул, что ситуация на станции в ближайшие несколько месяцев не изменится, несмотря на прорыв Каховской ГЭС.

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