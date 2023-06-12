Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.
Оповещение об угрозе с воздуха было объявлено в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.
Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.