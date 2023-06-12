В США спрогнозировали исход будущих выборов президента

«Кажется, что речь будет идти о тех же "типах" избирателей. Эти избиратели могут быть и не в восторге от Джо Байдена, от его деятельности, но они будут считать, что у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за него, поскольку они не приемлют альтернативу», — отметила она.