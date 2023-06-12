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Запад предупредили о великой расплате

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что отрицающие новую реальность западные страны ожидает «великая расплата». Об этом он написал в статье для The National Interest (NI).

Запад предупредили о великой расплате
© Reuters

По мнению Наира, давние убеждения и структуры, на которых формировалось господство Запада могут пошатнуться, поскольку страны столкнутся с новым многополярным миром. Это связано с пятью тенденциями, которые побудят государства отказаться от монополии на власть.

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