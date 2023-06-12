Ким Чен Ын заявил о больших успехах России

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом Кореи (ЦТАК).

По словам лидера Северной Кореи, российский достиг больших успехов в осуществлении «справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны», несмотря на всевозможные трудности и проблемы.

«Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение», — заявил политик.

Свое послание он завершил пожеланиями крепкого здоровья президенту России Владимиру Путину и благополучия российскому народу.