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Ким Чен Ын заявил о больших успехах России

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил о больших успехах России
© ТАСС

По словам лидера Северной Кореи, российский достиг больших успехов в осуществлении «справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны», несмотря на всевозможные трудности и проблемы.

«Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение», — заявил политик.

Свое послание он завершил пожеланиями крепкого здоровья президенту России Владимиру Путину и благополучия российскому народу.

Ранее сообщалось, что южнокорейская разведка вычислила вес Ким Чен Ына. Согласно оценке искусственного интеллекта, лидер Северной Кореи весит около 140 килограммов и мало спит.

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