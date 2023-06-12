В Италии обвинили Зеленского в лицемерии насчет предстоящего контрнаступления

«В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее», — рассказал Мини в статье для для итальянской газеты il Fatto Quotidiano.

Ранее Зеленский выступил с обращением, в котором подтвердил начало наступательных действий армии. Украинский лидер, однако, отказался говорить о том, на какой именно стадии находится так называемое контрнаступление, передает МК. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в связи с этим заявил, что контрнаступление не принесет какой-либо пользы ни Киеву, ни Вашингтону, ни Лондону.