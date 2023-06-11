Журналист Херш отказался назвать виновного в подрыве Каховской ГЭС

Херш отказался назвать виновного в подрыве Каховской ГЭС
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он высказался в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, которая транслируется на YouTube.
Херша попросили предположить, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС, однако он отказался назвать виновного.
«Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас», — подчеркнул он.
В ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.
После обстрела началось затопление территорий близлежащих сел и городов. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС).