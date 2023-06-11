Журналист Херш отказался назвать виновного в подрыве Каховской ГЭС

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он высказался в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, которая транслируется на YouTube.

Херша попросили предположить, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС, однако он отказался назвать виновного.

«Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас», — подчеркнул он.

В ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.