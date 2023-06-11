$82.64+0.5589.01+0.97

SVT: представители НАТО, Турции и Швеции 14 июня обсудят членство королевства в альянсе

Представители Североатлантического альянса, Турции и Швеции 14 июня проведут встречу, в ходе которой стороны намерены обсудить прогресс королевства по вопросу присоединения к НАТО.

СМИ: НАТО, Турция и Швеция 14 июня обсудят членство королевства в альянсе
© globallookpress.com

Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведский МИД.

Телеканал также привёл слова советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акифа Чагатая Кылыча, который отметил, что Швеция в данный момент ближе к вступлению в альянс, чем год назад.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости предпринимать конкретные шаги для присоединения Швеции к НАТО.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители