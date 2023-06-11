СМИ: НАТО, Турция и Швеция 14 июня обсудят членство королевства в альянсе

Представители Североатлантического альянса, Турции и Швеции 14 июня проведут встречу, в ходе которой стороны намерены обсудить прогресс королевства по вопросу присоединения к НАТО.

Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведский МИД.

Телеканал также привёл слова советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности Акифа Чагатая Кылыча, который отметил, что Швеция в данный момент ближе к вступлению в альянс, чем год назад.