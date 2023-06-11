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Папский посланник: план Ватикана по урегулированию конфликта включает поездку в Москву

Спецпосланник папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву, сообщает la Repubblica.

Папский посланник: план Ватикана по урегулированию конфликта включает поездку в Москву
© globallookpress.com

Спецпосланник уже посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским прекращение огня.

«Второй частью плана будет поездка в Москву», — заявил Дзуппи.

Он добавил, что российское правительство проявляет интерес к этому визиту. Также Ватикан планирует установить контакт с РПЦ.

6 июня Зеленский провел встречу в Киеве с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, в ходе которой заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру.

Позже Дзуппи сообщил, что получил согласие Кремля на приезд в Москву.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о возможной встрече папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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