Папский посланник: план Ватикана по урегулированию конфликта включает поездку в Москву

Спецпосланник папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву, сообщает la Repubblica.

Спецпосланник уже посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским прекращение огня.

«Второй частью плана будет поездка в Москву», — заявил Дзуппи.

Он добавил, что российское правительство проявляет интерес к этому визиту. Также Ватикан планирует установить контакт с РПЦ.

6 июня Зеленский провел встречу в Киеве с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, в ходе которой заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру.

Позже Дзуппи сообщил, что получил согласие Кремля на приезд в Москву.