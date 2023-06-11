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Sky News: полиция отпустила экс-премьера Шотландии Стерджен без предъявления обвинений

Полиция отпустила бывшего первого министра Шотландии Никола Стерджен после допроса в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП), сообщает Sky News, ссылаясь на правоохранителей.

Полиция отпустила экс-премьера Шотландии без предъявления обвинений
© globallookpress.com

«52-летняя женщина, задержанная сегодня, 11 июня 2023 года, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии, была отпущена без предъявления обвинений в рамках продолжающегося расследования», — говорится в заявлении полиции.

Силовики пояснили, что детективы полиции Шотландии допросили женщину после ее задержания. Ее арестовали в 10:09 (12:09 мск), в 17:24 (19:24 мск) она была освобождена из-под стражи.

В начале 2023 года Стерджен объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.

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