Глава МАГАТЭ посетит Киев и Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщили в опубликованном на сайте организации.

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При этом информация о точных датах визита главы МАГАТЭ отсутствует. Согласно информации из заявления, визит Гроссии будет связан с оценкой ситуации вокруг Запорожской АЭС после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

9 июня стало известно, что МАГАТЭ направит новую делегацию на ЗАЭС во главе с Гросси. По данным советника главы «Росэнергоатома» Рената Карчаа, в делегацию войдут 13 человек, при этом маршрут ее следования будет «тщательно и детально» прорабатываться.