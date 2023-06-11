Украина потеряла более миллиона гектаров сельхозземель

Украина потеряла 1,5 млн гектаров сельскохозяйственных земель вследствие разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Виталий Головня, передает «Прайм».

«В следующие 3 - 5 лет мы не будем использовать один – полтора миллиона гектар сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях», - заявил он.

По его оценке, страна ежегодно лишится 2 млн тонн продукции - зерновых и технических культур, овощей и ягод - стоимостью 1,5 миллиарда долларов. При этом дефицита сельхозпродукции в этом году жители Украины не почувствуют.

Ранее в министерстве аграрной политики заявили, что из-за разрушения ГЭС в подконтрольной Киеву части Херсонской области без воды осталось 94% оросительных систем. В подконтрольной части Запорожской области – 74%.

По данным Минобороны, украинские войска в ночь на 6 июня нанесли удары по Каховской ГЭС, была разрушена часть станции, в окрестностях началось масштабное наводнение.