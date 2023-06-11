В Киеве отвергли предложения Бразилии и Индонезии о переговорах с РФ

Переговоры Киева и Москвы на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки невозможны, подчеркнул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет ТАСС.

Ранее с мирными инициативами выступили министр обороны Индонезии Прабово Субианто, президент ЮАР Сирил Рамапоса и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Подоляк отметил, что какие-либо переговоры с Россией, вне зависимости от того, кто является автором инициативы, невозможны.

По его мнению, их следует исключить в силу того, что решение вопроса дипломатическим путем может стать «опасным, убийственным» для Украины и Европы.