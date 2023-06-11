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Шольц пошутил про беженцев и столкнулся с критикой

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пошутил про беженцев и столкнулся с неодобрением. О неоднозначно воспринятом комментарии политика сообщает немецкая газета Bild am Sonntag.

Шольц пошутил про беженцев и столкнулся с критикой
© lenta.ru

Ситуация, вызвавшая общественный резонанс, произошла во время панельной дискуссии на 38 м съезде протестантских церквей Германии в Нюрнберге. «Я уже пошутил в Европейском совете: у Германии должен быть большой пляж на Средиземном море. Фактически в ФРГ приезжает больше беженцев, прибывших в Европу через Средиземное море, чем в отдельные страны, граничащие со Средиземным морем», — пояснил Шольц.

Несмотря на аплодисменты публики, присутствовавшей на мероприятии, некоторые политики и общественные деятели раскритиковали канцлера за его слова. Они напомнили, что в Средиземном море утонуло более 1,1 тысячи мигрантов, так что сказанное Шольцем выглядит как жестокое высмеивание человеческих страданий. Часть раскритиковавших Шольца людей сочла его поведение позорным и пришла к выводу, что смеющийся над такими вещами человек не должен управлять государством.

В мае стало известно, что правительство Германии собралось выделить регионам на содержание беженцев 1 миллиард евро дополнительно.

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