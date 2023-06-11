$82.64+0.5589.01+0.97

Эксперт рассказал о последствиях принятия Украины в ЕС

Принятие Украины в Евросоюз приведет к крайне неприятным последствиям для организации в целом, предположил обозреватель Тони Барбер в статье для Financial Times.

Эксперт рассказал о последствиях принятия Украины в ЕС
© globallookpress.com

Журналист отметил, что Украина является крупной, густонаселенной страной. Соответственно, она может претендовать на существенные отчисления от Брюсселя.

Таким образом, пояснил Барбер, миллиарды евро грантов и других целевых отчислений будут направляться Киеву.

Аналитик уточнил, что в настоящее время дотации от Брюсселя получают 18 государств из 27. После расширения организации за счет Украины количество дотационных стран может сократиться до 4-5, добавил он.

Кроме того, заметил Барбер, вступление Украины в ЕС будет означать неограниченный экспорт сельхозпродукции республики в рамках союза.

По его оценке, это вызовет негодование руководства стран Восточной Европы, которые в настоящее время предпринимают меры для защиты собственных сельхозпроизводителей на фоне чрезмерных поставок зерна и других товаров из Украины в Евросоюз.

24
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители