Эксперт рассказал о последствиях принятия Украины в ЕС

Принятие Украины в Евросоюз приведет к крайне неприятным последствиям для организации в целом, предположил обозреватель Тони Барбер в статье для Financial Times.

Журналист отметил, что Украина является крупной, густонаселенной страной. Соответственно, она может претендовать на существенные отчисления от Брюсселя.

Таким образом, пояснил Барбер, миллиарды евро грантов и других целевых отчислений будут направляться Киеву.

Аналитик уточнил, что в настоящее время дотации от Брюсселя получают 18 государств из 27. После расширения организации за счет Украины количество дотационных стран может сократиться до 4-5, добавил он.

Кроме того, заметил Барбер, вступление Украины в ЕС будет означать неограниченный экспорт сельхозпродукции республики в рамках союза.