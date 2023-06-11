Эксперт рассказал о последствиях принятия Украины в ЕС
Принятие Украины в Евросоюз приведет к крайне неприятным последствиям для организации в целом, предположил обозреватель Тони Барбер в статье для Financial Times.
Журналист отметил, что Украина является крупной, густонаселенной страной. Соответственно, она может претендовать на существенные отчисления от Брюсселя.
Таким образом, пояснил Барбер, миллиарды евро грантов и других целевых отчислений будут направляться Киеву.
Аналитик уточнил, что в настоящее время дотации от Брюсселя получают 18 государств из 27. После расширения организации за счет Украины количество дотационных стран может сократиться до 4-5, добавил он.
Кроме того, заметил Барбер, вступление Украины в ЕС будет означать неограниченный экспорт сельхозпродукции республики в рамках союза.
По его оценке, это вызовет негодование руководства стран Восточной Европы, которые в настоящее время предпринимают меры для защиты собственных сельхозпроизводителей на фоне чрезмерных поставок зерна и других товаров из Украины в Евросоюз.