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В Италии заявили о неспособности Зеленского единолично урегулировать конфликт

Лидер оппозиционного общественно-политического «Движения 5 звезд» (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к переговорам для урегулирования конфликта на Украине и напомнил об опасности военной эскалации. Его слова приводит новостной телеканал RaiNews24.

В Италии заявили о неспособности Зеленского единолично урегулировать конфликт
© Lenta.ru

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может единолично урегулировать конфликт. Конте также подчеркнул, что Италия придерживается определенной в Вашингтоне военной стратегии. При этом стратегия военной эскалации может привести к еще большим рискам вплоть до ядерного удара.

«Мы, с другой стороны, выступаем за прорыв в переговорах, которые должны вестись энергично, защищая жизненно важные интересы Украины и привлекая Святой Престол и других международных игроков», — сказал бывший пермьер-министр.

Ранее Конте заявил, что мировое сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, которые были бы основаны на дипломатии. По его словам, в украинском конфликте «всегда отсутствовал важный элемент — путь к миру».

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