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Экс-главу Шотландии Стерджен задержали по делу о финансировании националистов

Бывший первый министр Шотландии (2014-2023) Никола Стерджен задержана в рамках расследования дела о финансировании правящей в регионе Шотландской национальной партии (ШНП). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на заявление полиции.

Экс-главу Шотландии задержали по делу о финансировании националистов
© ТАСС

"52-летняя женщина была задержана сегодня, 11 июня, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии", - указали в правоохранительных органах.

Sky News уточнил, что речь идет именно о Стерджен, которая в начале года объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.

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