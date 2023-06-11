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В Египте загорелась яхта с туристами

На борту туристической яхты «Ураган» произошел пожар. По предварительным данным, пропали без вести три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в море недалеко от курорта Марса-Алям (Красное море, Египет). На борту судна находилось 29 человек, в том числе 12 туристов из Соединенного Королевства.

По данным агентства, к загоревшейся по неизвестным причинам яхте немедленно направились катера спасательных служб.

Специалисты экстренных служб эвакуировали туристов и членов экипажа, доставили их на берег.

Региональные СМИ отметили, что пострадавших нет. Вместе с тем, телеканал Al Arabiya сообщил, со ссылкой на свои источники, что не всех туристов удалось спасти. Трое путешественников предположительно пропали без вести.

На официальном уровне данные о пропаже туристов пока не подтверждены.

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