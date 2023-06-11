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Полиция США задержала блогера за оскорбления в адрес Грайнер

Полиция США задержала в аэропорту Далласа (штат Техас) Youtube-блогера и телеведущего Алекса Стейна за оскорбления в адрес баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, Стейн «прославился» постоянными провокациями в адрес общественных деятелей и политиков.

Инцидент произошел, когда Грайнер вместе с другими спортсменками из своей команды находилась в зале вылета в аэропорту.

Стейн приблизился к девушкам и начал кричать на легендарную баскетболистку, обвинять ее в мнимой ненависти к США и связях с «Торговцем смертью» (российским бизнесменом Виктором Бутом).

Грайнер пообещала приехать в колонию в Мордовии

Действия и крики скандального блогера, снимавшего свое «выступление» на камеру, привлекли внимание полиции. Стражи порядка задержали нарушителя.

Напомним, что Грайнер была задержана за контрабанду наркотиков в аэропорту Шереметьево. Российский суд приговорил ее к девяти года колонии.

В декабре 2022 года баскетболистку обменяли на предпринимателя Виктора Бута, признанного в Соединенных Штатах виновным в торговле оружием.

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