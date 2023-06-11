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Индейцы Амазонии рассказали, как дети выжили в джунглях Колумбии больше месяца

В Организации коренных народов колумбийской Амазонии рассказали The Washington Post, как дети, которые оказались в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, смогли выжить без взрослых больше месяца.

Индейцы Амазонии объяснили выживание пропавших в джунглях детей
© Газета.Ru

По словам представителей организации, дети смогли выжить в дикой природе потому, что их "с утробы матери" учат сосуществованию с естественной средой обитания, в частности как избежать столкновения с хищниками и находить в лесу пищу.

Профессор экологии тропических лесов в Университете Восточной Англии Карлос Перес отметил, что четверо западных детей того же возраста погибли бы в джунглях.

В Колумбии нашли пропавших детей через 40 дней после авиакатастрофы

Как рассказывала бабушка детей Фатима Валенсия, старшая 13-летняя девочка была настоящим воином, поэтому смогла позаботиться о младших братьях. В свою очередь дедушка отметил, что 9- и 4-летние братья девочка очень искусно ходят по лесу.

Крушение самолета Cessna 206, на котором летели дети с матерью и еще двумя взрослыми, произошло 1 мая. При крушении все взрослые погибли, их тела военные нашли спустя 15 дней после аварии. Тела несовершеннолетних не нашли, в связи с чем была начата поисковая операция, к которой привлекли более 200 военнослужащих и местных жителей. Самих детей обнаружили спустя 40 дней после аварии.

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