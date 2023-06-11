Индейцы Амазонии объяснили выживание пропавших в джунглях детей

В Организации коренных народов колумбийской Амазонии рассказали The Washington Post, как дети, которые оказались в джунглях Колумбии после авиакатастрофы, смогли выжить без взрослых больше месяца.

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По словам представителей организации, дети смогли выжить в дикой природе потому, что их "с утробы матери" учат сосуществованию с естественной средой обитания, в частности как избежать столкновения с хищниками и находить в лесу пищу.

Профессор экологии тропических лесов в Университете Восточной Англии Карлос Перес отметил, что четверо западных детей того же возраста погибли бы в джунглях.

Как рассказывала бабушка детей Фатима Валенсия, старшая 13-летняя девочка была настоящим воином, поэтому смогла позаботиться о младших братьях. В свою очередь дедушка отметил, что 9- и 4-летние братья девочка очень искусно ходят по лесу.