$82.64+0.5589.01+0.97

ООН: сотни тысяч человек пострадают из-за дефицита питьевой воды после разрушения Каховской ГЭС

Сотни тысяч человек пострадают из-за дефицита питьевой воды после обрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявили в ООН, сообщает Associated Press.

ООН: сотни тысяч человек пострадают из-за дефицита питьевой воды после разрушения Каховской ГЭС
© Соцсети

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что ситуация «чрезвычайна»: 700 000 человек нуждаются в питьевой воде.

Он предупредил, что разрушительные последствия наводнения в одной из самых важных житниц мира почти неизбежно приведут к снижению экспорта зерна. Затоплены важные сельхозугодья. Это вызовет повышению цен на продовольствие во всем мире и усугубит ситуацию для миллионов нуждающихся людей.

«Это вирусная проблема. И реальность в том, что мы только начинаем видеть последствия», - сказал Гриффитс.

По его словам, после ЧП надвигается огромная проблема с нехваткой питьевой воды «для 700 000 человек на подконтрольной Украине и России сторонах».

Он также добавил, что существует проблема обеспечения охлаждающей водой Запорожской АЭС. Кроме того, воды вынесут на поверхность мины, «и мы обязательно увидим эти мины плавающими в местах, где люди их не ждут».

Ранее в МИД заявили, что плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) разрушилась во вторник, 6 июня, из-за «методичных атак ВСУ».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители