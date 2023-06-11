ООН: сотни тысяч человек пострадают из-за дефицита питьевой воды после разрушения Каховской ГЭС

Сотни тысяч человек пострадают из-за дефицита питьевой воды после обрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявили в ООН, сообщает Associated Press.

© Соцсети

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что ситуация «чрезвычайна»: 700 000 человек нуждаются в питьевой воде.

Он предупредил, что разрушительные последствия наводнения в одной из самых важных житниц мира почти неизбежно приведут к снижению экспорта зерна. Затоплены важные сельхозугодья. Это вызовет повышению цен на продовольствие во всем мире и усугубит ситуацию для миллионов нуждающихся людей.

«Это вирусная проблема. И реальность в том, что мы только начинаем видеть последствия», - сказал Гриффитс.

По его словам, после ЧП надвигается огромная проблема с нехваткой питьевой воды «для 700 000 человек на подконтрольной Украине и России сторонах».

Он также добавил, что существует проблема обеспечения охлаждающей водой Запорожской АЭС. Кроме того, воды вынесут на поверхность мины, «и мы обязательно увидим эти мины плавающими в местах, где люди их не ждут».