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На Украине объяснили исчезновение Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что глава ведомства Кирилл Буданов не пропал, а находится на задании. Так Юсов объяснил длительное отсутствие главы ГУР, пишет «Военное обозрение».

На Украине объяснили исчезновение Буданова
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«Он на собственном примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач», — заявил Юсов.

При этом на Украине утверждают, что на Буданова было совершено «более десятка» покушений, но ему удавалось выжить.

На Украине ответили на сообщения о гибели главы разведки

Сам Буданов ранее пригрозил России скорым ответом на удары по Киеву. Это произошло после того, как в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли высокоточный групповой удар по украинским аэродромам.

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