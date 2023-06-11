На Украине объяснили исчезновение Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что глава ведомства Кирилл Буданов не пропал, а находится на задании. Так Юсов объяснил длительное отсутствие главы ГУР, пишет «Военное обозрение».

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«Он на собственном примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач», — заявил Юсов.

При этом на Украине утверждают, что на Буданова было совершено «более десятка» покушений, но ему удавалось выжить.