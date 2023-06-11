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Минобороны Украины обвинило Россию в подрыве Каховской ГЭС

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в разрушении Каховской гидроэлектростанции, сообщают СМИ. По ее мнению, тем самым Россия планировала предотвратить контрнаступление украинский армии.

Минобороны Украины обвинило Россию в подрыве Каховской ГЭС
© Национальная Служба Новостей

Подрыв гидроэлектростанции был нужен для того, чтобы «сузить географию возможных действий» ВСУ, считает представитель военного ведомства.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Из затопленных районов Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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