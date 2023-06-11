Минобороны Украины обвинило Россию в подрыве Каховской ГЭС

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обвинила Россию в разрушении Каховской гидроэлектростанции, сообщают СМИ. По ее мнению, тем самым Россия планировала предотвратить контрнаступление украинский армии.

Подрыв гидроэлектростанции был нужен для того, чтобы «сузить географию возможных действий» ВСУ, считает представитель военного ведомства.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Из затопленных районов Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».