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В Ливане предположили, что Европа навсегда потеряла Россию

Москва выбрала собственный путь, который исключает дальнейшее сотрудничество с Европой в целом, заявила обозреватель Лейла Никола в статье для ливанского портала Al Mayadeen. Об этом пишет «Прайм».

В Ливане констатировали завершение «западной главы» в истории России
© РИА Новости

Никола пояснила, что ранее многие видные культурные деятели и политики заявляли о неразрывной связи России и Европы.

По ее данным, в 90-е годы популярность идеи о «европейской России» начала постепенно ослабевать. Это было обусловлено тем, добавила эксперт, что интересы Москвы и Брюсселя существенно расходились.

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Конфликт на Украине значительно усложнил ситуацию, отметила Никола. Она добавила, что после завершения военных действий «западная глава» в истории России будет полностью завершена.

По оценке российских экономистов, заметила эксперт, на западные страны приходится только 30% мирового ВВП. Присоединение РФ к 70 «восточным» процентам отвечает интересам Москвы в полной мере, констатировала Никола.

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