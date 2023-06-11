В Ливане констатировали завершение «западной главы» в истории России

Москва выбрала собственный путь, который исключает дальнейшее сотрудничество с Европой в целом, заявила обозреватель Лейла Никола в статье для ливанского портала Al Mayadeen. Об этом пишет «Прайм».

Никола пояснила, что ранее многие видные культурные деятели и политики заявляли о неразрывной связи России и Европы.

По ее данным, в 90-е годы популярность идеи о «европейской России» начала постепенно ослабевать. Это было обусловлено тем, добавила эксперт, что интересы Москвы и Брюсселя существенно расходились.

Конфликт на Украине значительно усложнил ситуацию, отметила Никола. Она добавила, что после завершения военных действий «западная глава» в истории России будет полностью завершена.