Зеленский обсудил с президентом Польши предстоящий саммит НАТО

"Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов альянса по гарантиям безопасности для Украины", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления на мероприятии в Мандурии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может сам решать, когда на каких условиях садиться за стол переговоров. По его мнению, поскольку Италия косвенно или вскоре непосредственно может быть вовлечена в конфликт, она имеет право быть участником мирных переговоров. Конте считает, что политика Запада по постоянной военной помощи Украине, вместо стремления задействовать дипломатические средства для достижения мира, является ошибочной.