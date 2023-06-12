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Президент Украины Зеленский обсудил с президентом Польши Дудой предстоящий саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Они обсуждали в том числ предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Зеленский обсудил с президентом Польши предстоящий саммит НАТО
© ТАСС

"Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов альянса по гарантиям безопасности для Украины", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Польшу за "крепкую и твердую позицию". Глава Украины также обсудил с Дудой "дальнейшие" потребности украинской армии. Польские власти ранее обещали стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления на мероприятии в Мандурии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может сам решать, когда на каких условиях садиться за стол переговоров. По его мнению, поскольку Италия косвенно или вскоре непосредственно может быть вовлечена в конфликт, она имеет право быть участником мирных переговоров. Конте считает, что политика Запада по постоянной военной помощи Украине, вместо стремления задействовать дипломатические средства для достижения мира, является ошибочной.

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