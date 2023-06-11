Экс-работник Госдепа: расширение НАТО только ослабит альянс

Возможное расширение НАТО привело бы только к ослаблению альянса, а не его усилению. Такое мнение выразила полковник армии (сухопутных сил) США в отставке, бывший сотрудник Госдепартамента Энн Райт.

"Я считаю, что это [вероятное расширение] не укрепит НАТО, а скорее ослабит его. Сейчас уже ясно, что это не оборонительный, а наступательный альянс, - сказала она в опубликованном в воскресенье интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano. - И на самом деле одна из его главных задач - поддерживать определенные конфликты".

"НАТО - очень опасная организация, и во главе ее стоит такая страна, как США, что делает ее еще более опасной, - считает Райт. - Всем странам НАТО я хочу сказать: <...> подумайте лучше о себе, стоит ли ввязываться в неприятности, чтобы поддерживать глупые войны НАТО? Возможно, вам стоит выбрать другой подход".

Затронув тему попыток урегулирования конфликта на Украине, Райт выразила мнение, что президент этой страны Владимир Зеленский "должен больше прислушиваться к Папе Римскому Франциску".

"Необходимо начать диалог как можно скорее", - сказала полковник американской армии в отставке.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.