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У входа в Киево-Печерскую лавру начали дежурить военные

У входа в Киево-Печерскую лавру начали дежурить военные и полицейские. Об этом сообщил союз православных журналистов в Telegram.

У входа в Киево-Печерскую лавру начали дежурить военные
© Lenta.ru

По данным представителей союза, утром в воскресенье сотрудники полиции начали проверять документы у прихожан.

«Позже к лавре приехал автобус, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они сейчас группой стоят возле входа. Не очень похоже на паломничество», — отмечается в сообщении.

Союз также опубликовал фотографии, на которых можно увидеть, что в настоящее время у лавры дежурят около десяти человек.

В начале июня сообщалось, что Киев потребовал от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прекратить использовать объекты Киево-Печерской лавры в течение трех дней. До этого Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней домашний арест настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.

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