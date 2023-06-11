Самый разыскиваемый террорист США Качинский умер в тюрьме
Террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер, скончался в тюрьме в возрасте 81 года. Об этом сообщает ABC News.
«Представитель Федерального бюро тюрем Кристи Бреширс заявила, что Качинский был найден без сознания в своей камере рано утром в субботу. Врачи диагностировали смерть около 8 часов утра. Причина официально пока не известна», - сообщает сайт телеканала.
Источник СМИ заявил, что причиной смерти может являться самоубийство.
По данным спецслужб, в период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб. Три человека погибли и 20 получили ранения. Также он угрожал взорвать авиалайнеры.
Качинский стал самым разыскиваемым террористом в США, скрываясь от закона 20 лет. При этом он получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете.
В 1995 году Качинский потребовал, чтобы газеты опубликовали его рукопись, пригрозив, что иначе продолжит убивать. Его «манифест» напечатали New York Times и Washington Post.
Прочитав эту заметку, родственница идентифицировала Качинского как Унабомбера и связалась с ФБР. Спецназ задержал подозреваемого в его доме в Монтане.
При обыске нашли взрывное устройство и его компоненты, а также дневник, в который террорист записывал свои преступления и эксперименты по изготовлению бомб.
В суде Качинский признал себя виновным в убийстве в обмен на пожизненное заключение.