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Самый разыскиваемый террорист США Качинский умер в тюрьме

Террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер, скончался в тюрьме в возрасте 81 года. Об этом сообщает ABC News.

Самый разыскиваемый террорист США Качинский умер в тюрьме
© Википедия

«Представитель Федерального бюро тюрем Кристи Бреширс заявила, что Качинский был найден без сознания в своей камере рано утром в субботу. Врачи диагностировали смерть около 8 часов утра. Причина официально пока не известна», - сообщает сайт телеканала.

Источник СМИ заявил, что причиной смерти может являться самоубийство.

По данным спецслужб, в период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб. Три человека погибли и 20 получили ранения. Также он угрожал взорвать авиалайнеры.

Качинский стал самым разыскиваемым террористом в США, скрываясь от закона 20 лет. При этом он получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете.

В 1995 году Качинский потребовал, чтобы газеты опубликовали его рукопись, пригрозив, что иначе продолжит убивать. Его «манифест» напечатали New York Times и Washington Post.

Прочитав эту заметку, родственница идентифицировала Качинского как Унабомбера и связалась с ФБР. Спецназ задержал подозреваемого в его доме в Монтане.

При обыске нашли взрывное устройство и его компоненты, а также дневник, в который террорист записывал свои преступления и эксперименты по изготовлению бомб.

В суде Качинский признал себя виновным в убийстве в обмен на пожизненное заключение.

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