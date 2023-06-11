В Казахстане объявили 12 июня днем общенационального траура

"Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", — сказал глава государства на встрече с семьями погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы".