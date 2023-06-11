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В Казахстане объявили 12 июня днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба Токаева, передает ТАСС.

"Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", — сказал глава государства на встрече с семьями погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы".

По последней информации, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке страны.

На востоке Казахстана в районе пожара практически сняли угрозу для населенных пунктов

26 мая пресс-служба администрации Абайской области заявляла, что спасатели смогли локализовать лесной пожар на площади 3,5 тыс. га в регионе на востоке Казахстана. Отмечалось, что в тушении были задействованы более 800 человек, больше 200 единиц техники, в том числе 10 вертолетов и пожарный поезд.

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