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Глава МИД Италии рассказал о состоянии Берлускони

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что состояние госпитализированного экс-премьера Сильвио Берлускони не вызывает опасений.

Глава МИД Италии рассказал о состоянии Берлускони
© globallookpress.com

"Его состояние не вызывает опасений. Он прошел обследования, в ближайшие несколько дней его выпишут из больницы", - заявил Таяни, который также является вице-президентом партии Берлускони "Вперед, Италия", в опубликованном в воскресенье интервью газете La Repubblica.

В пятницу врачи больницы "Сан-Раффаэле", где находится 86-летний политик, страдающий формой лейкоза, сообщили, что его госпитализация не связана с критической ситуацией, но обусловлена его заболеванием. Берлускони последний раз помещали в миланскую клинику в начале апреля, он находился там более месяца. Тогда причиной госпитализации послужила пневмония на фоне миеломоноцитарного лейкоза.

Это заболевание характеризуется как хроническое, прогрессирующих признаков его развития тогда у политика не наблюдалось. По утверждению специалистов, этот тип лейкоза поддается лечению. Он обычно неагрессивный и появляется у людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако не исключены обострения.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько хирургических вмешательств. В 2016 году ему сделали операцию на сердце. В сентябре 2020 года политик тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное.

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