В Польше ответили на обвинения в подрыве «Северных потоков»

Варшава не имела никакого отношения к ЧП на «Северных потоках», рассказал координатор польских спецслужб в правительстве Польши Станислав Жарын. Об этом пишет РБК.

Ранее в западных СМИ появились публикации о том, что яхта «Андромеда», которую якобы использовала взорвавшая газопроводы диверсионная группа, заходила в польские воды с тем, чтобы получить необходимые материально-технические ресурсы и денежные средства.

Жарын отметил, что в течение многих месяцев СМИ распространяют различные теории и гипотезы о диверсии. В последнее время появились версии и о причастности Польши к терактам на газопроводах.

Вместе с тем, подчеркнул чиновник, республика «не имела никакого отношения к взрывам» на «Северных потоках».

Напомним, что трубопроводы были взорваны в сентябре 2022 года. Журналисты немецких и американских СМИ выдвинули ряд версий о теракте. В частности, в совершении диверсии обвинили россиян, поляков, украинцев, британцев и американцев.