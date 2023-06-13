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СМИ узнали, какую пакость мог придумать Сунак для Джонсона

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак способен помешать возвращению бывшего главы британского кабмина Бориса Джонсона в качестве депутата консерваторов в парламент страны. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

СМИ узнали, какую пакость мог придумать Сунак для Джонсона
© ТАСС

Риши Сунак может помешать Борису Джонсону снова баллотироваться в качестве члена парламента от консерваторов до следующих выборов, — говорится в материале издания.

Там отмечается, что ранее Джонсон несколько раз пытался продвинуть нескольких своих соратников в палату лордов. В этой связи Сунак обвинил экс-премьера в лоббировании отмены надлежащей процедуры назначения. Джонсон отверг обвинения.

Среди тех, кто пытался получить место в палате лордов и кому в итоге помешал Сунак — бывший министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, бывший младший министр канцелярии кабмина Найджел Адамс и бывший министр бизнеса и международного развития Великобритании Алок Шарма.

Борис Джонсон 9 июня объявил о своем уходе с поста депутата парламента от Консервативной партии. Это решение было принято после оглашения результатов независимого расследования о проведении вечеринок на Даунинг-стрит во время пика пандемии COVID-19. После этого его соратники Адамс и Доррис также объявили об уходе из парламента.

Летом 2022 года Джонсон по той же причине заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии.

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